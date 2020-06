Schieflage durch Corona-Krise : Vier von sieben Karstadt-Kaufhof-Häusern in Hamburg schließen

Laut Verdi werden 450 von 1000 Stellen in der Hansestadt gestrichen. Bundesweit schließt der Konzern 62 Warenhäuser.

von Markus Lorenz

20. Juni 2020, 19:18 Uhr

Hamburg | 50 schwarze Luftballons erheben sich in die Luft über Hamburg-Poppenbüttel, auf die Reise geschickt von 50 schwarz gekleideten Mitarbeitern der dortigen Karstadt-Kaufhof-Filiale. Die Trauerballons seien „Symbol für alle Kollegen, die wir jetzt verlieren werden“, erklärt Michael Zuther, Betriebsratschef der Filiale im Alstertal Einkaufszentrum (AEZ). Kurz zuvor haben er und seine 110 Kollegen erfahren, dass auch ihr Haus zum 31. Oktober geschlossen werden soll.

Die schwer angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will bundesweit 62 von 172 Kaufhäusern dichtmachen, 6000 von 35.000 Jobs fallen laut Gewerkschaft Verdi weg. Das Unternehmen war durch die Corona-Krise in Schieflage geraten und muss bis Ende Juni einen Sanierungsplan vorlegen.

In Hamburg werden vier von sieben Filialen dichtgemacht. Außer der im AEZ auch das Haus an der Mönckebergstraße (ehemals Kaufhof) sowie in Wandsbek und in Bergedorf. Laut Verdi werden 450 von 1000 Stellen in der Hansestadt gestrichen. Erhalten bleiben die Standorte Karstadt Mönckebergstraße, Osterstraße (Eimsbüttel) und Harburg.

Verdi übt scharfe Kritik

Heike Lattekamp, Fachbereichsleiterin Handel Verdi Hamburg, übte scharfe Kritik an der Warenhauskette: „Filialschließungen sind kein Zukunftskonzept, sondern Kahlschlag. Solche Pläne sind unmenschlich und ohne Nutzen.“ Betriebsrat Zuther gibt den Kampf gleichwohl nicht auf. Man werde den Plänen trotzen. So nahm die Belegschaft in Poppenbüttel die Arbeit nach der Schocknachricht wieder auf, obwohl das Management dies nicht verlangt hatte.

Zuther setzt darauf, dass die Vermieter dem Unternehmen mit Preisnachlässen entgegenkommen, vor allem der EKZ-Konzern ECE von Alexander Otto, der auch das AEZ betreibt. Der Betriebsratschef: „Ich glaube fest daran, dass es dann für mehrere Standorte noch eine Zukunft gibt.“