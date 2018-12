Hamburg Jungfernstieg : Verteidiger im Doppelmord-Prozess: Neuer Zeuge soll Affekttat belegen

Der Verteidiger im Prozess gegen den Mann, der Frau und Kind angriff, hat erreicht, dass ein neuer Zeuge angehört wird.

12. Dezember 2018, 21:42 Uhr

Hamburg | Überraschung im Prozess um den Doppelmord an der S-Bahnstation Hamburger Jungfernstieg: Das Landgericht will am Freitag einen neuen Zeugen der tödlichen Messerattacke hören. Mit diesem Antrag hatte die Verteidigung am Mittwoch Erfolg.

Der Anwalt erklärte, dieser Zeuge sei wichtig. Er habe genau gesehen, dass der Angeklagte das Messer nach einem Streit mit seiner Ex-Freundin erst unmittelbar vor der Attacke aus seinem Rucksack gezogen habe. „Das spricht deutlich für die Spontanität der Tat“, ist der Verteidiger überzeugt.

Der Zeuge sei bei der Polizei bereits vernommen worden, doch die festgehaltenen Kontaktdaten seien falsch gewesen, erklärte der Verteidiger. Der Mann sei aber unter einer neuen Adresse erreichbar. Daraufhin telefonierte der Vorsitzende Richter in einer Verhandlungspause mit ihm.

Der 34 Jahre alte Angeklagte aus dem westafrikanischen Niger hatte gestanden, seine Ex-Partnerin und die gemeinsame kleine Tochter am 12. April tödlich verletzt zu haben. Hintergrund war laut Anklage ein Sorgerechtsstreit mit der ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern stammenden Frau, die noch vier Söhne mit anderen Partnern hatte.

Der Verteidiger hatte bereits in der vergangenen Woche zwei Anträge gestellt, die beide abgelehnt wurden. Der Anwalt wollte zusätzlich einen Psychologen als Sachverständigen hören und lehnte den bisherigen Psychiater wegen Befangenheit ab. Der Psychiater hatte bei seiner Befragung durch die Richter erklärt, er gehe nicht von einer Affekttat aus.

Nun ist weiter offen, wie es in dem Prozess weitergeht. Der Zeuge könne möglicherweise neue Erkenntnisse bringen, so dass sich der Prozess bis ins kommende Jahr verlängere, sagte der Vorsitzende Richter. Ebenso sei es aber nicht auszuschließen, dass bereits am nächsten Prozesstag noch mit den Plädoyers begonnen werde.