Hamburg : Versuchtes Tötungsdelikt: 62-Jährige kommt vor Haftrichter

von dpa

erstellt am 30.Dez.2017 | 09:30 Uhr

Hamburg | Nach einer mutmaßlichen Messerstichattacke auf einen 72-jährigen Mann in seinem Haus in Hamburg-Wellingsbüttel soll eine 62 Jahre alte Verdächtigte am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Es werde von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen, teilte die Polizei am Freitag mit.

In welcher konkreten Beziehung das Opfer und die verdächtige Frau zueinander stehen, konnte die Polizei bislang nicht mitteilen. „Die beiden Personen kennen sich seit längerer Zeit“, sagte ein Polizeisprecher.

Polizeibeamte hatten den schwer verletzten 72-Jährigen am Freitag in seinem Haus gefunden. Trotz seiner Messerstichverletzung war es dem Mann gelungen, die Polizei zu rufen. Das Opfer befindet sich laut Polizei im Krankenhaus, sein Zustand sei stabil. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

