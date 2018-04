Polizei sucht Zeugen : Versuchte Vergewaltigung einer 18-Jährigen in Hamburg-Billstedt

Die junge Frau konnte sich losreißen und entkommen. Der Täter flüchtete ebenfalls.

von Gerrit Hencke

20. April 2018, 19:24 Uhr

Hamburg | Nach einem versuchten Sexualdelikt am Freitagnachmittag auf dem Friedhof Öjendorf in Hamburg sucht die Polizei mögliche Zeugen des Vorfalls, bei dem der Täter unerkannt entkommen konnte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen saß die 18-jährige Geschädigte auf dem Friedhofsgelände auf dem Rasen an einem Baum und las ein Buch. Währenddessen trat der Täter unvermittelt von hinten an sie heran und drückte sie zu Boden. Er hielt ihr zwischenzeitlich den Mund zu und versuchte auch, sie mit einem noch unbekannten Gegenstand zu würgen. Die Geschädigte schrie um Hilfe und wehrte sich. Ihr gelang es, sich loszureißen und in Richtung einer Bushaltestelle davon zu laufen. Hier vertraute sie sich mehreren Passanten an, die die Polizei verständigten.

Die mit mehreren Streifenwagen durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme des Täters. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

35 bis 40 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter groß

sprach akzentfrei Deutsch

sehr korpulente Statur

dunkle Haare

trug eine dunkelblaue Hose und ein weißes Oberteil

flüchtete auf einem schwarzen oder dunkelblauen Damenfahrrad

Möglicherweise hat sich der Täter vor der Tat bereits längere Zeit auf dem Friedhof aufgehalten. Die Ermittler gehen nach den bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Angriff aus sexuellen Motiven erfolgte.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040/428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.

