Wandsbeker Gehölz : Versuchte Vergewaltigung an 28-Jähriger: Täter und Komplize per Plakat gesucht

Das Opfer wehrte sich und hatte Glück, dass ein Passant den Gewalttäter in die Flucht trieb. Die Polizei sucht ebenfalls nach dem Zeugen.

18. August 2020, 13:20 Uhr

Hamburg | Ein Mann hat in einem Hamburger Waldstück versucht, eine 28-Jährige zu vergewaltigen. Der Täter habe nach ersten Erkenntnissen sein Opfer am Montagabend im Stadtteil Wandsbek beim Vorbeigehen am Arm gepackt und es darauf angelegt, sie in ein Gebüsch zu ziehen, teilte die Polizeipressestelle am Dienstag mit.

Erst als ein Passant aus einiger Entfernung rübergerufen habe, sei er geflohen – zusammen mit seinem Komplizen, der sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht an der Tat beteiligt habe.

Täter und Zeuge gesucht

Zuvor hatte der Täter laut Polizeiangaben versucht, die Frau niederzuringen und sie gewaltsam zum Sex zu zwingen. Demnach schlug und würgte er sie, als sich sie sich zur Wehr setzte. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet. Sie sucht nicht nur nach den beiden Männern, sondern auch nach dem Passanten. Heute verteilten Polizisten Plakate rund um den Tatort.

