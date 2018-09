Hamburg-Poppenbüttel : Versucher Mord in Seniorenheim: Angeklagte gesteht Messerangriff auf 93-Jährige

Ihr Leben sei zu der Zeit von Drogen und Geldproblemen gezeichnet gewesen, sagt die reuige Angeklagte.

27. September 2018, 11:52 Uhr

Im Prozess um den versuchten Mord an einer 93-Jährigen in Hamburg-Poppenbüttel hat die Angeklagte den Überfall mit einem Messer weitgehend eingeräumt. „Ich kann nicht sagen, wie sehr ich mich schäme für das, was ich Frau B. angetan habe“, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der 39-Jährigen, die ihr Verteidiger verlas. Zunächst hatte die Angeklagte während des Prozesses geschwiegen.

In der Zeit vor der Tat habe sie viele Drogen und Medikamente genommen. Sie habe nicht mehr nach Arbeit suchen können. Angesichts ihrer Geldprobleme habe sie sich manchmal durch Diebstahl, Betrug und Einbrüche finanziert. Am Morgen des 10. März habe sie ihren Rucksack und ein Messer genommen und sei zu der Seniorenwohnanlage gefahren, in der sie mal gearbeitet habe. „Ich hatte nicht vor, jemanden zu töten“, versicherte die Angeklagte.

Der 39-jährigen Deutschen wird versuchter Mord und schwerer Raub vorgeworfen. Sie soll der alten Dame 32 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Bei dem Überfall erbeutete sie laut Anklage 400 Euro Bargeld.

