Hamburg : Vermisstenfahndung nach 15-jährigem Sofian Aroui

13. März 2021, 18:01 Uhr

Hamburg | Die Polizei Hamburg fahndet nach dem 15-jährigen Sofian Karim Aroui aus Hamburg-Rahlstedt. Die Ermittlungen zur Vermisstenfahndung werden vom Kriminaldauerdienst (LKA 26) geführt.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zum Auffinden des Vermissten geführt, daher wird jetzt öffentlich nach ihm gefahndet.

Der 15-Jährige wurde von seinen Eltern zuletzt am Freitag am Bahnhof Rahlstedt gesehen. Dort saß er in der Regionalbahn Richtung Hauptbahnhof. Darüber hinaus ging ein Hinweis ein, dass sich der Vermisste heute gegen 14.15 Uhr am U-Bahnhof in Billstedt aufgehalten hat. Es ist somit nicht unwahrscheinlich, dass er auch jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Anlaufadressen des Sofian sind nicht bekannt.

Polizei Hamburg

Sofian kann wie folgt beschrieben werden:

scheinbares Alter: 12-13 Jahre

1,59 Meter groß und schlanke Statur

längere schwarze Haare

besonderes Aussehen/Verhalten: Autismus, Entwicklungsstörungen, feste Zahnspange

zuletzt bekleidet mit grünem Parka mit Fellansatz an der Kapuze und orangefarbenem Innenfutter in der Kapuze, blauer Jeanshose sowie schwarzen Schuhen

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.