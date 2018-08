Stadtteil Fuhlsbüttel : Verletzte nach Autounfall an Kreuzung in Hamburg

Möglicherweise hat einer der Fahrer ein Stoppschild übersehen. Beide Fahrzeuge schleuderten in Vorgärten.

von Sebastian Peters

11. August 2018, 09:29 Uhr

Hamburg | Zwei Pkw sind in der Nacht zum Samstag in Hamburg-Fuhlsbüttel auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Gegen 1.30 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. An der Kreuzung Heinrich-Traun-Straße/Hummelsbütteler Straße waren ein VW Tiguan und ein Skoda Fabia ineinander gefahren. Beide Fahrzeuge schleuderten nach dem Zusammenprall in verschiedene Vorgärten.

Die beiden Insassen des Tiguan, der an einem Baum zum Stehen kam, konnten sich selbst befreien und lagen beim Eintreffen der Rettungskräfte neben ihrem Auto. Ein Kindersitz, der auch im VW war, war nach ersten Angaben nicht besetzt.

Das zweite Auto, was vermutlich das Stoppschild übersah, schleuderte einige Meter weiter. Dort blieb es ebenfalls in einen Vorgarten stehen. Der Fahrer machte einen verwirrten Eindruck. Nach einer Sichtung durch den Rettungsdienst der Feuerwehr wurde die männliche Person in einen Streifenwagen gesetzt und zur Wache gefahren. Warum ist aktuell unklar.

Über die Verletzungen der drei Personen ist noch nichts bekannt. Ein Notarzt begleitete den Mann und die Frau aus dem Tiguan ins Krankenhaus.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?