Sülldorfer Landstraße : Verkehrsunfall in Hamburg – Mann schwer verletzt

Ein Mann und zwei Hunde waren in dem Unfallwagen. Die Ursache war zunächst unklar.

von Florian Büh

13. August 2018, 21:46 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Sülldorfer Landstraße in Hamburg ist am Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Der Mann war in seinem alten, als historisch zugelassenen amerikanischen Straßenkreuzer eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte zwei Hunde aus dem Fahrzeug retten.

Angaben zur Unfallursache gab es zunächst nicht.

