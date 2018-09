Hamburg : Verhängnisvolles Wendemanöver – Achtjähriges Mädchen schwer verletzt

Das Kind saß nach Polizeiangaben in einem Auto, das von einem anderen Wagen gerammt wurde.

von dpa

29. September 2018, 09:38 Uhr

Hamburg | Ein achtjähriges Mädchen ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Rothenburgsort schwer verletzt worden. Das Kind saß nach Polizeiangaben in einem Auto, das von einem anderen Wagen gerammt wurde. Dessen Fahrer hatte versucht, kurz vor einer Kreuzung zu wenden. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen eines 37-Jährigen zusammen, in dem auch das Mädchen saß.

Anschließend kollidierte der 44 Jahre alte Unfallverursacher noch mit drei geparkten Autos und einem weiteren Wagen im fließenden Verkehr. Das Kind wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr, hieß es. Der 44-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen, die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?