Bei Arbeitszeit im Mittelfeld : Vergleich der Bruttogehälter: Hamburger verdienen am meisten

In der Hansestadt verdienten abhängig Beschäftigte im Jahr 2017 durchschnittlich 40.771 Euro brutto.

von dpa

21. August 2018, 07:47 Uhr

Hamburg | Bei Löhnen und Gehältern je Arbeitnehmer ist Hamburg Spitze. In der Hansestadt verdienten abhängig Beschäftigte im Jahr 2017 durchschnittlich 40.771 Euro brutto. Die Arbeitnehmer arbeiteten hierfür im Durchschnitt 1334 Stunden, wie eine Auswertung von Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern durch die Linke-Bundestagsfraktion ergab. Die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland lag demnach bei 1291 Stunden.

Am längsten gearbeitet wurde 2017 der Statistik zufolge in Thüringen mit 1371 Stunden. Es folgen Sachsen-Anhalt mit 1362 Stunden und Mecklenburg-Vorpommern mit 1353 Stunden je Arbeitnehmer. Am wenigsten Arbeitsstunden waren es in Nordrhein-Westfalen (1261), im Saarland (1259) und in Rheinland-Pfalz (1255). In Hamburg betrug die längste Arbeitszeit seit der Jahrtausendwende 1390 Stunden im Jahr 2006 und die niedrigste 1331 Stunden im Jahr 2013.

Beim Arbeitsvolumen erfasst der Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden am jeweiligen Arbeitsort – auch bei Beschäftigten mit mehreren gleichzeitigen Jobs. Nicht einbezogen werden etwa Urlaub, Elternzeit, Feiertage, Kurzarbeit oder Abwesenheit wegen Krankheit. Als Ursachen für Unterschiede gelten unter anderem tarifliche Regeln.

Anfang des Jahrtausends betrug der Brutto-Verdienst in Hamburg 30.042 Euro. 2017 lag die Hansestadt vor Hessen (37.832 Euro) und Baden-Württemberg (36.786 Euro). Am wenigsten verdienten Arbeitnehmer im Schnitt in Mecklenburg-Vorpommern mit 27.520 Euro.