Im gestohlenen Fahrzeug : Verfolgungsjagd quer durch Hamburg: Polizei schnappt Unfallfahrer

Unter Drogen und ohne Führerschein liefert sich mutmaßlicher Autodieb eine kostspielige Verfolgungsjagd.

von dpa

26. April 2018, 15:44 Uhr

Hamburg | Nach einer Verfolgungsjagd quer durch Hamburg hat die Polizei am Donnerstag einen mutmaßlichen Autodieb gefasst. Der Fahrer hatte zunächst in der Stresemannstraße in Altona einen Linienbus angefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Mann flüchtete in Richtung Hauptbahnhof, ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Unterwegs stieß der Fahrer mit mindestens zwei weiteren Autos und einem Lastwagen zusammen. Am Museum für Kunst und Gewerbe in der Nähe des Hauptbahnhofs stoppte die Polizei den Mann.

Er versuchte, mit seiner Beifahrerin zu Fuß zu flüchten, doch die Polizei konnte ihn festnehmen. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Drogeneinfluss und besitzt keinen Führerschein. Das Auto ist als gestohlen gemeldet.

