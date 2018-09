Unter Drogen : Verfolgungsjagd in Hamburg – Mit Mutter und Baby im Auto

Am Ende sprang der Mann aus dem noch rollenden Auto heraus.

von dpa

30. September 2018, 16:16 Uhr

Hamburg | Mit einer jungen Mutter und einem sieben Wochen alten Baby im Auto hat sich ein 28-Jähriger in Hamburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Autofahrer wollte am späten Freitagabend vor einer Kontrolle fliehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach der Flucht durch mehrere Straßenzüge sei er aus dem rollenden Fahrzeug gesprungen und zu Fuß weiter geflüchtet.

Das führerlose Auto stieß gegen ein Straßenschild. Im Wagen fanden die Beamten die 20-Jährige und deren Baby. Beide seien unverletzt geblieben. Der Autofahrer wurde nach Polizeiangaben gefasst. Er soll unter Drogen gestanden haben und keinen Führerschein besitzen. Die Autokennzeichen seien gestohlen gewesen. Gegen den Man n lagen laut Polizei zwei Haftbefehle vor. Zudem stellten Beamte bei ihm ein verbotenes Messer sicher. Der 28-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?