Helmut-Schmidt-Airport : Verdi-Warnstreiks trifft Flughäfen: 65 Flüge in Hamburg gestrichen

Trotz der Ausfälle kam es an den Terminals nicht zu langen Wartezeiten.

von dpa

10. April 2018, 16:30 Uhr

Hamburg | Wegen der massiven Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben Fluggäste am Dienstag auch in Hamburg Flugausfälle in Kauf nehmen müssen. Insgesamt 65 Inlandsflüge wurden in Folge des Streiks am Hamburger Airport gestrichen, wie eine Sprecherin des Flughafens Dienstagmorgen mitteilte. Betroffen seien Fluggäste der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings.

Trotz der Ausfälle sei es an den Terminals nicht zu Tumulten oder langen Wartezeiten gekommen. „Der überwiegende Teil der von den Streichungen betroffenen Passagiere ist erst gar nicht zum Flughafen gekommen, sondern hat schon frühzeitig umgebucht oder eine Alternative gewählt“, so die Flughafensprecherin am Nachmittag. In der Folge sei der Tag ruhig und störungsfrei verlaufen.

90.000 Passagiere betroffen

Deutschlandweit wurden in Frankfurt, München, Köln und Bremen rund 800 Flüge gestrichen werden. Unter anderem fielen den Angaben zufolge 58 Interkontinentalflüge aus. Von den Streichungen seien rund 90.000 Passagiere betroffen. Die Kunden könnten einmalig ihren Flug kostenfrei umbuchen oder im Inland auf die Bahn ausweichen, teilte der Luftfahrtkonzern mit.

Bei den letzten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen 2016 hatten die Streiks an elf Flughäfen, darunter an den Drehkreuzen Frankfurt und München, zu einem Ausfall von mehr als 1400 Flüge geführt.

Wo finde ich heraus, ob mein Flug betroffen ist? Die Flughäfen Frankfurt, München und Köln/Bonn informieren auf ihren Webseiten über den Status der Flüge. Dort sehen Reisende, ob ihr Flug annulliert wurde. Der Frankfurter Flughafen und der Airport Bremen raten Passagieren, sich mit der jeweiligen Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen. Bei Lufthansa und Eurowings können sich Kunden ebenfalls online darüber informieren, ob ihr Flug vom Streik betroffen ist. Wer seine Handynummer angibt, bekommt von den Airlines automatisch Updates auf das Telefon.

Bekomme ich eine Entschädigung? Ein Streik des Flughafenpersonals ist laut Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs ein Fall von höherer Gewalt. Reisenden steht keine Entschädigung nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung zu, wenn ihr Flug streikbedingt ausfällt oder sich um mehr als drei Stunden verspätet. Das gilt aber nur unter der Bedingung, dass die Fluggesellschaft alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um die Folgen des Streiks zu minimieren.

Wie komme ich trotzdem ans Ziel? Die Fluggesellschaft muss eine alternative Beförderung ermöglichen. Die Lufthansa zum Beispiel bietet kostenlose Umbuchungen an. Das Ticket muss spätestens am 9. April ausgestellt worden sein. Das neue Reisedatum muss zwischen 9. und 17. April 2018 liegen. Wer eine innerdeutsche Lufthansa-Verbindung gebucht hatte, kann sein Ticket online in eine Bahnkarte umwandeln lassen. Wer dazu keine Zeit hat, kann selbst ein Zugticket kaufen - für die Erstattung wird der Wert des nicht genutzten Flugtickets zugrunde gelegt, so Lufthansa. Der Reiserechtler Paul Degott aus Hannover rät dazu, der Airline eine Frist für die Beschaffung einer alternativen Beförderung zu setzen, am besten schriftlich per E-Mail. Kommt das Unternehmen dem nicht nach, kann der Flugreisende sich selbst einen Ersatz beschaffen und die Kosten hinterher der Airline in Rechnung stellen. Wenn ein Flug definitiv ausfällt oder sich um mehr als fünf Stunden verspätet, kann der Kunde grundsätzlich auch sein Ticket zurückgeben. Er bekommt das Geld dann zurück.

Was muss die Fluggesellschaft noch für mich tun? Bei einem Streik mit langen Wartezeiten muss die Fluggesellschaft Reisende am Flughafen betreuen. So ist die Airline verpflichtet, Betroffene je nach Flugstrecke nach zwei bis vier Stunden kostenlos mit Essen und Trinken versorgen. Dafür können Gutscheine ausgeteilt werden. Passagieren dürfen außerdem unentgeltlich telefonieren oder E-Mails verschicken. Verschiebt sich der Flug auf den nächsten Tag, hat die Airline die Übernachtung in einem Hotel zu zahlen. Was gilt, wenn mein Flug Teil einer Pauschalreise ist? Dann ist nicht die Airline, sondern der Reiseveranstalter in der Verantwortung. Dieser muss eine alternative Beförderung organisieren. Verspätet sich dadurch die Ankunft am Urlaubsort, darf der Urlauber nachträglich den Reisepreis anteilig mindern. Verkürzt sich ein Kurzurlaub durch den Streik erheblich, kann der Gast die Reise auch stornieren. Er bekommt dann den Reisepreis zurück.

Auch Kitas, Kliniken und Hallenbäder betroffen

Die Warnstreiks am Dienstag legten nicht Teile des deutschen Flugverkehrs lahm. Auch der städtische Nahverkehr, Kitas, Kliniken, Verwaltungen und Hallenbäder waren vielerorts betroffen. Insgesamt hätten sich mehr als 60.000 Beschäftigte in acht Bundesländern im Warnstreik befunden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

An diesem Mittwoch gehen die Arbeitsniederlegung in zahlreichen Bundesländern weiter, Flughäfen sollen aber vorerst nicht mehr bestreikt werden. Wenn es nächste Woche keine Einigung in dem Tarifstreit gibt, will Verdi die Streiks massiv ausweiten.

Sechs Prozent mehr Lohn gefordert

Mit den Warnstreiks will Verdi kurz vor der dritten Tarifrunde für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes den Druck erhöhen. Die voraussichtliche Abschlussrunde startet am 15. April in Potsdam und soll Anfang bis Mitte der Woche dort enden. Erwartet wird als Verhandlungsführer des Bundes Innenminister Horst Seehofer (CSU). Der Bund und der kommunale Arbeitgeberverband VKA haben bislang kein Angebot vorgelegt.

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb, der auch Angestellte vertritt, fordern für bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigte sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske sagte: „Bislang blockieren und mauern die Arbeitgeber. Es gibt nach zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot. Diese Mauer wollen wir durchbrechen.“