Unfall in Hamburg : Veddeler Damm: Lkw-Fahrer fährt auf Gleise der Hafenbahn

Der Fahrer ist offenbar abgelenkt, als er zunächst eine Laterne umfährt und dann auf die Gleise gerät.

von Gerrit Hencke

19. September 2018, 14:15 Uhr

Hamburg | Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Sattelzug am Mittwochnachmittag auf dem Veddeler Damm in Hamburg verunglückt. Der Fahrer war offenbar abgelenkt und mit seinem 40-Tonner nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw fuhr zunächst einen großen Lichtmast um und kam dann auf den Gleisen der Hafenbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Bergungsarbeiten musste der Veddler Damm in Richtung Innenstadt gesperrt werden. In Richtung Hafen konnte der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Auch bei der Hafenbahn kam es zu Behinderungen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?