Hamburger Fernwärme-Streit : Vattenfall-Europa-Chef: „Bin nicht in Moorburg verliebt“

Der Energiekonzern Vattenfall bietet Hamburg seine Mitarbeiter beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern an.

von Markus Lorenz

02. Mai 2018, 18:07 Uhr

Hamburg/Wedel | Zuckerbrot und Peitsche vom Energieriesen: Im Ringen um die Hamburger Fernwärme hat Vattenfall der Stadt am Mittwoch seine Mitarbeit beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern angeboten – besteht aber zugleich auf einer Einspeisung von Wärme aus dem umstrittenen Kohlekraftwerk Moorburg. „Ich bin nicht verliebt in Moorburg“, sagte Vattenfall-Europa-Chef Tuomo Hatakka, der eigens aus Stockholm gekommen war. Allerdings werde der Mega-Steinkohlemeiler noch einige Jahre als „Brückentechnik“ auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung benötigt.

Moorburg ist Hamburgs größter Stromproduzent und sollte ursprünglich auch Heizwärme liefern. Nach dem Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Energienetze 2013 ist die Abnahme der Wärme politisch allerdings tabu.

Laut Vattenfall-Norddeutschlandchef Pieter Wasmuth könnte das Kraftwerk 210 Megawatt Wärme liefern und so mehr als die Hälfte der Produktion aus dem Heizkraftwerk Wedel (390 Megawatt) ersetzen. Die fällige Abschaltung des Uraltofens wird durch den Streit über eine Ersatzlösung blockiert. Der grüne Umweltsenator Jens Kerstan möchte Hamburg ab 2025 gänzlich ohne Kohle heizen und setzt auf einen Öko-Mix aus Industrieabwärme, Müllverbrennung und unterirdischen Wärmespeichern.

Dies würde zu deutlich höheren Heizkosten führen, warnte Hatakka. Während Kerstan eine Preissteigerung von zehn Prozent voraussagt, erwartet Wasmuth eine „deutlich höhere“ Verteuerung. Die CDU-Opposition spricht gar von 40 Prozent Aufschlag, sollte Hamburg auf die Moorburg-Energie verzichten.

Für Hamburg geht es um sehr viel Geld

Nach Überzeugung der Vattenfall-Verantwortlichen ist die Wärme aus dem Großkraftwerk obendrein die umweltfreundlichste Variante. Bei der Stromproduktion falle sowieso 120 Grad heißer Wasserdampf an, der als Fernwärme genutzt werden könne.

Für die Stadt geht es um sehr viel Geld. Bis Ende des Jahres muss sie entscheiden, ob sie gemäß dem Volksentscheid Vattenfall dessen 75-Prozent-Anteil an der Wärmegesellschaft abkauft und künftig das alleinige Sagen hätte. Der festgeschriebene Preis von 950 Millionen Euro übersteigt den tatsächlichen Wert jedoch um einiges.

Hatakka machte klar, dass er nicht bereit ist, von diesem Mindestbetrag abzugehen: „Es besteht in dieser Hinsicht kein Verhandlungsbedarf.“ Allerdings, fügte der Vattenfall-Chef an, seien all diese Fragen Teil der Gespräche mit dem Senat. Beobachter erwarten, dass die Schweden einen geringeren Preis akzeptieren würden, sollte sich Hamburg in der Moorburg-Frage bewegen.

Aus Kerstans Umweltbehörde kamen gestern eher abweisende Töne. Vattenfall betreibe „Angstmache mit völlig überzogenen Kosten und Annahmen“, kritisierte Behördensprecher Jan Dube. Der Konzern wolle nur verhindern, dass sein Meiler „auf Jahrzehnte eine Investitionsruine“ bleibe. Mit Kohlewärme würden Hamburgs Klimaziele unerreichbar.