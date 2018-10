Prozess um Kindesmisshandlung : Vater schüttelte Baby fast tot: „Ich wollte das nicht“

Das Mädchen erlitt durch die Misshandlungen bleibende Hirnschäden und wird geistig behindert bleiben.

von dpa

16. Oktober 2018, 16:32 Uhr

Hamburg | „Nele war ein Wunschkind.“ Als er seine Tochter nach der Geburt zum ersten Mal gesehen habe, sei er überglücklich gewesen, sagt der Vater. Nur wenige Wochen später war das Baby fast tot. Der 41-Jährige bricht am Dienstag vor dem Landgericht Hamburg nach wenigen Minuten in Tränen aus, als er davon berichtet, was er seiner Tochter vor rund einem Jahr angetan hat. Er braucht eine Pause, sein Verteidiger reicht ihm ein Taschentuch. Erst danach kann er fortfahren, gesteht mit gepresster Stimme, seiner erst wenige Wochen alten Tochter einen Faustschlag gegen die Schläfe verpasst zu haben, weil sie nachts nicht aufgehört habe zu schreien. Eine Woche später habe er den Säugling geschüttelt - wieder aus Überforderung, wie er erklärt.

Der Angeklagte, zum Tatzeitpunkt stellvertretender Filialleiter einer großen Supermarktkette, zeigt sich zum Prozessauftakt selbst erschrocken über sein Handeln. „Ich wollte das nicht“, erklärt er und vergräbt das Gesicht in den Händen. Er schildert Überarbeitung und Schlafmangel, Nele habe mitunter jede Stunde geschrien. Nach einer fast schlaflosen Nacht sei er oft direkt zur Frühschicht gegangen und „einfach nur müde“ gewesen.

Auch die Frau des Angeklagten beschreibt Überforderung mit dem Baby, das nach fast jeder Mahlzeit geschrien habe. Immer wieder sei sie mit Nele bei Ärzten und Heilpraktikern gewesen, nichts habe geholfen, erklärt die ebenfalls 41-Jährige, die als Zeugin aussagt. Das Ausmaß der Erschöpfung ihres Mannes will sie nicht erkannt haben. „Ich wusste ja nicht, dass mein Mann so fertig ist.“ Auch sie weint. „Wenn ich gewusst hätte, dass er so fertig ist, hätte ich das alles selbst gemacht.“ Ihr Mann habe ihr möglichst viel Arbeit mit dem Baby abnehmen wollen, weil sie nach der Geburt der ersten, heute sieben Jahre alten Tochter unter Depressionen gelitten habe. Er sei die meiste Zeit ein „Bilderbuch-Vater“ gewesen.

Von den Misshandlungen hat Neles Mutter laut eigener Aussage nichts mitbekommen. Erst von Ärzten habe sie erfahren, dass ihre Tochter geschüttelt worden sei. Sie hatte das kleine Mädchen ins Krankenhaus gebracht, weil es morgens „schlaff“ wirkte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihrem Mann versuchten Totschlag in zwei Fällen, gefährliche Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen vor. Dem Jugendamt war die Familie vor der Tat völlig unbekannt gewesen.

Tragische Schicksale wie die von Nele beschäftigen die Hamburger Justiz immer wieder. Großes Aufsehen hatte zuletzt der Fall des kleinen Tayler verursacht, der im Dezember 2015 nach einer schweren Misshandlung durch Schütteln im Krankenhaus gestorben war. Der zur Tatzeit 26 Jahre alte Vater wurde ein Jahr später zu elf Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt.

Der nun angeklagte Vater beteuert, er habe Nele nicht schaden wollen. „Ich wusste nicht, dass man Kinder nicht schütteln darf.“ Erst als Ärzte im Krankenhaus Verletzungen diagnostizierten, die sie auf Schütteln zurückführten, habe er die Schwere seiner Tat erkannt: „Da war mir klar, dass ich daran schuld bin, dass sie so schwer verletzt ist.“ Das heute ein Jahr alte Mädchen hat durch die Misshandlung einen Schädelbruch erlitten und wird für den Rest seines Lebens geistig behindert sein. Es lebt zurzeit in einer Pflegefamilie. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.

