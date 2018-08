Oberlandesgericht Hamburg : Urteil in Prozess gegen mutmaßlichen IS-Rückkehrer erwartet

Die Verteidigung fordert Freispruch für den Mann, der sich in Syrien einer Miliz anschloss.

von dpa

20. August 2018, 07:35 Uhr

Hamburg | Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Ex-Kämpfer des Islamischen Staates will der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht Hamburg am Montag (12.15 Uhr) sein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29 Jahre alten Tschetschenen aus Bremen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vor.

Sie hat eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren Haft gefordert. In die Strafe sollen zwei weitere Verurteilungen wegen anderer Delikte einbezogen werden. Die Verteidigung hat auf Freispruch plädiert.

Der 29-Jährige war 2014 über die Türkei nach Syrien gereist. Dort habe er sich einer kaukasischen Kampfeinheit des IS angeschlossen und an den Gefechten um die kurdische Stadt Kobane teilgenommen, erklärte der Staatsanwalt. Nach einer Schussverletzung am Bein sei er Anfang 2015 nach Deutschland zurückgekehrt.

Der Verteidiger des Tschetschenen argumentierte, sein Mandant sei 2014 „aus Verzweiflung“ nach Syrien gegangen und habe sich einer anderen Miliz angeschlossen, die nicht als Terrororganisation gelte.

Er sei durch Fluchterlebnisse traumatisiert, zudem drogen-, medikamenten- und spielsüchtig. Sowohl Staatsanwalt als auch Verteidiger zeigten sich überzeugt, dass der Angeklagte kein überzeugter Anhänger des radikalen Islams sei.