Prozess : Urteil erwartet: Steuerhinterziehung in Millionenhöhe

In einem Prozess um die Hinterziehung von fast neun Millionen Euro an Energiesteuern wird am Donnerstag (9.30 Uhr) das Urteil des Landgerichts Hamburg erwartet. Angeklagt sind zwei ehemalige Geschäftsführer einer nicht mehr existierenden Firma im Alter von 40 und 56 Jahren sowie ein 48-jähriger Angestellter. Der 36 Jahre alten Unternehmensgründerin wird Beihilfe vorgeworfen.

Die Beschuldigten sollen fast 18 Millionen Liter Kraftstoffe und Zusatzstoffe in zahlreiche EU-Länder exportiert haben - ohne die Lieferungen beim Hauptzollamt anzumelden und die fällige Energiesteuer zu zahlen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft deklarierten sie 16 Millionen Liter Diesel als Rostschutzmittel und knapp 1,8 Millionen Liter eines Benzin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.