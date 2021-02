Wissenschaft in der Pandemie : Uni Hamburg und Desy: Mit Hightech zum Turbo-Coronatest

Das Testsystem soll zuverlässiger als ein Schnelltest, aber schneller als ein PCR-Test werden.

Hamburg | Forscherinnen an der Universität Hamburg und am Deutschen Elektronensynchrotron (Desy) arbeiten an einem neuartigen Coronatest. Bislang werden die genauen PCR-Tests genutzt, die aber aufwändig ins Labor geschickt werden müssen. Schnelltests liefern fast ...

