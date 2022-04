Hamburg : Unfall bei Wendemanöver: Drei Verletzte

Bei einem missglückten Wendemanöver in Hamburg sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Autofahrer am Montagabend mit seinem Fahrzeug auf der Straße wenden. Dabei habe er einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Nach Angaben der Polizei befanden sich in beiden Autos jeweils zwei Insassen. Drei von ihnen erlitten demnach leichte Verletzungen und wurden laut Polizei vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.