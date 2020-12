Zeugen gesucht : Unfall am Ballindamm in Hamburg: Staatsanwaltschaft bewertet den Unfall als „versuchtes Tötungsdelikt”

Ein 32 Jahre alter Autofahrer kam aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei anderen Autos. Drei Männer wurden schwer verletzt.

07. Dezember 2020, 18:11 Uhr

Hamburg | Nach dem Verkehrsunfall mit drei Verletzten am Mittwoch, 2. Dezember, um 6.17 Uhr an der Kreuzung Ballindamm in Hamburg ermittelt die Staatsanwalt Hamburg jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Mordkommission geführt.

Bei dem Verkehrsunfall in der Hamburger Innenstadt mit drei Autos waren drei Männer schwer verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Autofahrer kam aus noch ungeklärter Ursache mit einem schwarzen Audi A 3 mit Münchner Kennzeichen (Mietwagen) in den Gegenverkehr und kollidierte beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Ferdinandstor/Glockengießerwall mit den Wagen eines 52-Jährigen und eines 55-Jährigen, die aus dem Wallringtunnel kamen und in Richtung Lombardsbrücke fuhren.

Der Wagen des Unfallverursachers wurde dabei derart beschädigt, dass der 32-Jährige durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden musste. Alle Beteiligten befanden sich allein in ihren Fahrzeugen und wurden schwer verletzt, sodass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Hamburger Stadtgebiet führte.

Zeugen werden gesucht: Wie verhielt sich der Audi-Fahrer?

Insbesondere sucht die Polizei Zeugen, die etwas zum Fahrverhalten des Audi-Fahrers sagen können. Das Auto dürfte im relevanten Zeitraum in den Bereichen Wandsbek und Eilbek in Richtung Innenstadt bewegt worden sein.

Ebenso mögen sich Zeugen melden, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und bisher noch nicht von der Polizei befragt wurden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter Telefon (040) 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

