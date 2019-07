Zugstrecke gesperrt : Unfall am Bahnhof Hamburg-Schnelsen: AKN-Zug erfasst 15-Jährigen

Die Zugstrecke musste nach dem Unfall gesperrt werden.

von Blaulicht-News.de

26. Juli 2019, 19:19 Uhr

Dramatische Szenen haben sich am Freitagabend am Bahnhof in Schnelsen abgespielt. Ein Personenzug der AKN-Eisenbahngesellschaft fuhr kurz nach 18 Uhr in den Bahnhof Schnelsen in der Pinneberger Straße ein, als ein Jugendlicher aus bislang noch nicht geklärter Ursache, auf die Gleise stürzte.

Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Lokführer den Zug nicht mehr rechtzeitig zum Halten bringen, erfasste den Jungen und begrub diesen unter sich. Passanten eilten dem 15-Jährigen zur Hilfe und verständigten den Notruf. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Notarzt eilten daraufhin nach Schnelsen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, konnte der Jugendliche mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, durch die Feuerwehr gerettet werden. Nach einer Versorgung durch Rettungssanitäter und einen Notarzt wurde dieser in ein Krankenhaus gebracht. Etliche Augenzeugen, die auf den Zug warteten, mussten die schwere Kollision mit ansehen und bedurften rettungsdienstlicher und seelsorgerischer Betreuung. Daraufhin erhöhte die Feuerwehr Hamburg das Alarmstichwort auf Massenanfall von Verletzen, so dass weitere Rettungs- und Krankenwagen, sowie Notärzte zur Unglücksstelle eilten.

Die genauen Hintergründe zu dem Unfall ermittelt nun die Polizei. Die Zugstrecke blieben währenddessen voll gesperrt.

