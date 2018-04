Hamburg : Und wenn die Diesel einen Umweg nehmen? Das Fahrverbots-Dilemma

600 Meter der Max-Brauer-Allee: Was bringt es überhaupt, einzelne Straßen zu sperren?

von Teresa Dapp, dpa

03. April 2018, 10:17 Uhr

Hamburg | Hamburg prescht vor. Am Tag, an dem Bundesrichter in Leipzig Diesel-Fahrverbote für grundsätzlich zulässig erklärt haben, kündigte die Umweltbehörde dort „Durchfahrtsbeschränkungen“ für ältere Diesel an – sprich, Fahrverbote. 600 Meter der Max-Brauer-Allee in Altona sollen für Diesel, die nicht der relativ neuen EU-Abgasnorm 6 entsprechen, ab Ende April tabu sein. Die Schilder sind schon hergestellt. So will die Stadt es schaffen, dort den Grenzwert für gesundheitsschädliche Stickoxide einzuhalten – in der Allee steht eine Messstation. Ein weiteres geplantes Durchfahrtsverbot soll nur Lastwagen treffen.

Rund 6000 Menschen in Deutschland sterben demnach pro Jahr vorzeitig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die von Stickstoffdioxid ausgelöst werden – das ist jedenfalls die Zahl für 2014. Eine Langzeitbelastung mit Stickoxiden war für rund eine Million bestehende Krankheitsfälle verantwortlich, darunter für acht Prozent der Erkrankungen mit Diabetes Typ 2 und 14 Prozent der Asthma-Fälle.

Für manche Hamburger Autofahrer bedeutet das einen Umweg. Von A nach B kommen sie trotzdem noch. Und genau das wirft Fragen auf: Wenn man einfach um die gesperrte Straße herum fahren kann, verlagert sich das Problem dann nicht nur anderswo hin? Hilft man so vielleicht nur den Messstationen, aber nicht den Menschen? Wird es in Nebenstraßen schmutziger, lauter, gefährlicher?

Der Umweltexperte Axel Friedrich hat dazu eine klare Meinung: Statt Straßenabschnitte zu sperren – in der Politik heißt das „streckenbezogene Fahrverbote“ – solle man Diesel besser aus ganzen Zonen ausschließen. „Eine Zone einzurichten, ist politisch schwieriger, aber fachlich korrekt. Sie ist auch für die Autofahrer leichter zu verstehen als eine Vielzahl einzelner Straßen, die für Diesel gesperrt sind“, ist Friedrich überzeugt.

Stuttgart weist Umweltzonen aus

So habe man es bei den Umweltzonen, in die man nur mit grüner Feinstaub-Plakette darf, auch gemacht. Friedrich verweist auf Stuttgart: Dort hätten die Umweltbehörden nachgerechnet und sich für eine Zone entschieden. Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig prüfte das Konzept und befand, das könne die Stadt schon machen – aber nur „verhältnismäßig“, die ausgesperrten Diesel müssen schon ein paar Jahre alt sein, und es muss viele Ausnahmen geben.

Axel Friedrich arbeitet unter anderem für die Deutsche Umwelthilfe, die in vielen deutschen Städten Fahrverbote gerichtlich durchsetzen will, und dies mit dem Gesundheitsschutz begründet. Zuständig für die Luftqualität ist auf Bundesebene das Umweltbundesamt (UBA). Marcel Langner leitet den Bereich „Grundsatzfragen der Luftreinhaltung“. Das UBA habe in seinen Rechnungen Effekte der Verkehrsverlagerung bisher nicht berücksichtigt, sagt er. „Das ist sehr ortsspezifisch. Grundsätzlich sagen wir: Ein Zonenkonzept ist tendenziell besser als ein streckenabschnittsbezogenes Konzept.“

Diesel-Fahrverbote: Das sind die Regelungen in Europas Metropolen

Auch Langners Kollegin Ute Dauert vom Fachbereich „Beurteilung der Luftqualität“ betont, dass man den Einzelfall betrachten müsse. „Weichen alle durch dieselbe Straße aus, dann entsteht im Zweifel ein Problem in einer anderen Straße“, sagt sie. „Dann müsste man eigentlich dort die Belastung messen, weil die EU-Richtlinie klar sagt, dass am Ort der vermeintlich höchsten Belastung zu messen ist.“

Tatsächlich müssen die Behörden alle fünf Jahre überprüfen, ob die Messstationen für Stickoxide und andere Schadstoffe genau da stehen, wo die EU vorgibt. Ändert sich der Verkehrsfluss, dann kann es passieren, dass die Station auch umziehen muss.

Verteilung des Verkehrs

Abseits der Hauptstraßen ist die Stickoxid-Konzentration allerdings oft viel geringer, wie Astrid Kiendler-Scharr vom Forschungszentrum Jülich sagt. Die Professorin beschäftigt sich mit chemischen Prozessen in der Troposphäre, dem erdnahen Teil der Atmosphäre. Es sei schwierig, von den Messwerten einer Station Rückschlüsse auf eine Stadt oder einen Stadtteil zu ziehen, weil die Luft in Nebenstraßen oft viel besser sei. „Eine Verteilung des Verkehrs könnte also dazu führen, dass die Grenzwerte unterschritten werden“, sagt sie.

Dem würde Umwelthilfe-Experte Axel Friedrich gar nicht widersprechen – aber für ihn ist das Problem nicht gelöst, wenn der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter überall unterschritten wird. „Es ist ja nicht so, dass es ab 39 Mikrogramm keine Schäden mehr gibt. Grenzwerte sind ja auch immer ein Kompromiss“, sagt er. Ab welcher Konzentration das Gas Langzeitwirkungen hat und wie schwer diese sind, ist nicht allzu gut erforscht. Laut Umweltbundesamt gibt es Hinweise darauf, dass es keine Untergrenze gibt – aber in der Politik ist umstritten, ob da nicht überproblematisiert wird.

Zurück nach Hamburg. Hier haben die Autoren des Luftreinhalteplans das streckenbezogene Fahrverbot für ältere Diesel durchgerechnet. Der Plan zeigt, dass Diesel abschnittsweise auszusperren eine Sache der Abwägung ist: Wenn sie nicht mehr durch die Max-Brauer-Allee dürfen, dann würden viele Dieselfahrer wohl die Harkortstraße nehmen, heißt es da. Dort würden keine Grenzwerte gerissen – „dennoch sind hier Mehrbelastungen zu verzeichnen, die in der Abwägung jedoch gegenüber der bisherigen Belastung in der Max-Brauer-Allee hinnehmbar sind.“

Stickoxide, Stickstoffdioxid, NOx – was ist eigentlich was? Stickstoffoxide, oder kürzer Stickoxide, ist eine Sammelbezeichnung für die Oxide des Stickstoffs, also Verbindungen von Stickstoff (chemisch N) mit Sauerstoff (chemisch O). Abgekürzt werden sie NOx. Meistens geht es in der Diesel-Debatte um das Gas Stickstoffdioxid, abgekürzt NO2. Stickstoffmonoxid (NO) ist weniger schädlich als NO2, allerdings in höherer Konzentration auch nicht harmlos.

Wo kommt NOx her? Die Gase entstehen überall, wo Kohle, Öl, Gas oder Holz verbrannt werden. In Städten kommen dem Umwelt-Bundesamt zufolge 60 Prozent der Stickoxide vom Verkehr. Benziner haben damit so gut wie kein Problem, Stickoxid-Emissionen sind ein Diesel-Thema.

Warum ist Stickstoffdioxid überhaupt gesundheitsschädlich? Es ist ein ätzendes Reizgas, das als Oxidationsmittel im Körper chemische Reaktionen an verschiedenen Stellen auslöst, etwa in den Augen und den Atemwegen. Gesunde Menschen merken davon meistens erst mal nichts. Ein akutes Problem ist NO2 aber für vorgeschädigte Menschen, etwa Asthmatiker oder Herz-Kreislauf-Kranke. Als Risikogruppe gelten auch Kinder, deren Atemwege sich ja noch entwickeln.

Welche Auswirkungen hat NO2 im Körper? Es ist nicht einfach, die Wirkungen verschiedener Schadstoffe exakt voneinander abzugrenzen. NO2 gelang hauptsächlich beim Atmen in den Körper und dringt bis tief in die Lunge vor. In der Lunge kann es Zellen angreifen und Entzündungsprozesse auslösen. NO2 kann die Bronchien überempfindlich machen und das Risiko für Allergien und chronische Krankheiten erhöhen. Belegt ist, dass mehr Menschen wegen chronischer Bronchitis, Asthma und Herz-Kreislauf-Krankheiten ins Krankenhaus müssen, wenn die Belastung hoch ist.

Hat das auch was mit Feinstaub zu tun? Ja, denn NO2 ist eine Vorläufersubstanz von Feinstaub. Primärer Feinstaub entsteht direkt bei Verbrennungsprozessen oder durch Abrieb etwa von Reifen oder Bremsbelägen. Die Bildung von sekundärem Feinstaub wird durch gasförmige Vorläufersubstanzen – etwa Schwefel- und Stickoxide und Ammoniak– begünstigt. NO2 ist im Sommer auch für die Bildung von Ozon am Boden verantwortlich, das wiederum den Atemwegen schadet.

Schaden Stickoxide auch der Natur? Ja. Allerdings treten unmittelbare Schäden an Pflanzen nur in direkter Nähe von Stickstoffdioxid-Quellen auf. Das Gas kann Zellen von Pflanzen schaden, so dass Blätter sich gelb färben, das Wachstum behindern oder Pflanzen vorzeitig altern lassen. Zudem trägt Stickstoffdioxid zur Überdüngung und Versauerung von Böden und in geringem Maße auch von Gewässern bei, wie das Umwelt-Bundesamt schreibt.