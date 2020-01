Raub in Hamburg : Unbekannte greifen 76-Jährige mit Pfefferspray an und rauben ihre Handtasche

Die Frau wollte ihre Einkäufe aus dem Kofferraum holen, als sie angegriffen wurde.

05. Januar 2020, 13:03 Uhr

Hamburg | Die Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Tätern, die am Freitagabend eine 76-jährige Frau in Hamburg-Marmstorf überfallen und eine Handtasche mit Bargeld erbeutet haben. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die 76-Jährige fuhr mit ihrem Pkw nach Hause und öffnete den Kofferraum, um ihre Einkäufe herauszuholen, als die Täter unvermittelt an sie herantraten und sie unter anderem mit Pfefferspray attackierten.

Nachdem die Täter ihre Handtasche der Geschädigten ergriffen hatten, flohen sie in Richtung Am Frankenberg. Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Diese können wie folgt beschrieben werden: männlich, 165 bis 175 Zentimeter groß, schlanke Figur, dunkel gekleidet mit Kapuze über dem Kopf. Die 76-Jährige erlitt durch den Überfall eine Augenreizung und einen hohen Blutdruck. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle.

