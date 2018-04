Verlegung des Fernbahnhofs Hamburg-Altona : Umzugsgegner: Massive Verschlechterungen für Fahrgäste und Umwelt

Im Kampf um den Erhalt des Fernbahnhofs Altona setzen Projektgegner auf einen späten Sinneswandel beim Hamburger Bürgermeister.

von Markus Lorenz

06. April 2018, 21:11 Uhr

Hamburg | „Herr Tschentscher ist ein Mann der Zahlen. Wir hoffen, dass er sich die Tatsachen noch mal realistisch anguckt“, sagte Michael Jung von der Initiative „Prellbock-Altona“ am Freitag bei einer Kundgebung am Bahnhof Altona. Die Initiative hält die von der Bahn und dem rot-grünen Senat beschlossene Schließung des Fernbahnhofs samt Neubau in Diebsteich für einen Doppelfehler.

Zu der Kundgebung hatten mehrere umzugskritische Initiative aufgerufen. Mit einer spontanen Aktion im Bahnhofsgebäude machten die Organisatoren Reisende auf vermeintliche Nachteile einer Verlegung aufmerksam.

Die Chancen, den politischen Beschluss für das 360 Millionen Euro teure Vorhaben noch zu kippen, gehen allerdings gegen Null. Der neue Senatschef Tschentscher hatte die Verlegung als langjähriger Finanzsenator nicht nur mitgetragen. In seine Ressortzuständigkeit fiel auch der Kauf von freiwerdenden Bahnflächen durch die Stadt. Die Bahn will im Sommer mit den Arbeiten für die neue Fernbahnstation in Diebsteich beginnen. Inbetriebnahme soll 2023/2024 sein. Jung und seine Mitstreiter wollen das vor Gericht verhindern.

Mittlerweile liegen vier Klagen gegen das Vorhaben beim Oberverwaltungsgericht vor, eine von „Prellbock“. Zuletzt hat sich auch der Verkehrsclub Deutschland Landesverband Nord (VCD Nord) den Klagen gegen den Bahnhofs-Planbeschluss des Eisenbahnbundesamtes angeschlossen. Der Verband befürchtet eine „massive Verschlechterung für Fahrgäste und die Umwelt“, wenn Fern- und Regionalzüge nicht mehr bis ins Herz des Bezirks Altona fahren. Bewohner des Hamburger Westens und Pendler aus Schleswig-Holstein müssten an einer „abseits gelegenen und verkehrlich nicht angebundenen Station“ in Diebsteich umsteigen.

Jung berichtete am Freitag von einem ersten kleinen Teilerfolg des juristischen Kampfes: „Das Eisenbahnbundesamt hat eine Umweltverträglichkeitsprüfung nachgereicht.“ Allerdings bezweifelt er, dass die Unterlagen den gesetzlichen Vorgaben genügen.