BUND, Nabu und WWF : Umweltverbände äußern sich zur Elbvertiefung

Das Aktionsbündnis „Lebendige Tideelbe“ möchte vor Ablauf der Klagefrist sein weiteres Vorgehen erläutern.

von dpa

24. September 2018, 19:00 Uhr

Hamburg | Vor Ablauf der Klagefrist gegen einen Planergänzungsbeschluss zur Elbvertiefung wird das Aktionsbündnis „Lebendige Tideelbe“ am Dienstag (10 Uhr) sein weiteres Vorgehen erläutern. Die Umweltverbände BUND, Nabu und WWF könnten erneut Klage einreichen, um ein weiteres Ausbaggern der Elbfahrrinne von der Mündung bis zum Hamburger Hafen doch noch zu verhindern. Spannend wäre dann die Frage, in welcher Form dies geschieht. Nur ein Eilantrag beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hätte aufschiebende Wirkung und könnte die von der Stadt Hamburg bereits eingeleiteten Vorarbeiten stoppen.

17 Jahre war an den Vertiefungsplänen gearbeitet worden. Immer wieder hatten Umweltschützer das Großprojekt mit Klagen verzögert. Sie halten das Ausbaggern für ökologisch nicht vertretbar. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Februar vergangenen Jahres die Planungen zwar im Wesentlichen als rechtmäßig anerkannt, jedoch Mängel gerügt. Sie betrafen vor allem die Wiederansiedlung des geschützten Schierlings-Wasserfenchel. Die Mängel waren im Planergänzungsverfahren ausgeräumt worden. Der Beschluss erging Ende August. Die vierwöchige Einspruchsfrist endet nun.

Mit der Elbvertiefung soll der Fluss so ausgebaut werden, dass künftig große Containerschiffe mit einem Tiefgang bis zu 13,50 Meter tideunabhängig und mit einem Tiefgang von bis zu 14,50 Meter auf der Flutwelle den Hamburger Hafen erreichen können.