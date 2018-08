Fischsterben, Algen und Hitze : Umweltbehörde sorgt sich um Wasservögel – starben Alsterschwäne an Botulismus?

Am Freitagabend trieben an unterschiedlichen Stellen zwei Schwäne im Wasser – ein Tier konnte nur tot geborgen werden.

von Sebastian Peters

04. August 2018, 14:22 Uhr

Hamburg | Am Freitagabends gegen 20.40 Uhr musste die Feuerwehr mit einem Kleinboot ausrücken, um am Alsterufer am Harvestehuder Weg einen verstorbenen Schwan zu bergen. Etwa 20 Minuten später gab es schon den nächsten Einsatz. Am Ballindamm Höhe „Alstertor“ lag ein zweiter Schwan völlig entkräftet im Wasser. Die Feuerwehr sammelte das Tier ein. Noch ist Unklar, was die Ursache für das Leiden der beiden Schwäne ist.

Klar ist: wegen der andauernden Hitze macht sich nun auch die Hamburger Umweltbehörde Sorgen um die Hamburger Alsterschwäne. Tote Fische, Algenwuchs und die Hitze sorgen dafür das die Tiere wenig zu fressen finden und Gefahr laufen sich mit Botulismus Bakterien zu vergiften.

Die Außenalster hat mit 27,5 Grad am Freitag eine Rekordtemperatur erreicht – Fische leiden an Sauerstoffmangel. Derzeit wurden zwar noch keine toten Fische in der Alster gefunden. Es sei laut Umweltbehörde jedoch möglich, dass diese noch tot am Grund liegen. Möglich sei auch, dass sie den besseren Sauerstoffwerten hinterhergeschwommen sind – bis in die Nebenflüsse.

