Hamburg-Stellingen : Überfall mit Schusswaffe auf Supermarkt

Zeugen des Überfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Hamburg zu melden.

von dpa

03. Juli 2019, 12:30 Uhr

Hamburg | Ein bewaffneter Mann hat einen Supermarkt in Hamburg-Stellingen überfallen. Der Täter bedrohte die 22-jährige Kassiererin am Dienstagabend um 21.55 Uhr mit einer Schusswaffe und erbeutete eine geringe Menge Bargeld, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zur Tatzeit sei die Kassiererin alleine im Kassenbereich gewesen.

Weitere Angestellte, die sich im Gebäude aufhielten, bekamen nach ersten Angaben nichts von dem Überfall mit. Eine Fahndung mit zwölf Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung des Täters. Das zuständige Raubdezernat führt die weiteren Ermittlungen.

So wird Täter beschrieben:

männlich, etwa 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,65 m bis 1,75 m groß

schlank; kurze, blonde Haare,

trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkel verspiegelte Sonnenbrille

sprach akzentfrei Deutsch

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?