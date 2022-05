Kriminalität : Überfall: Mann will helfen und wird niedergestochen

Bei dem Versuch, einem jungen Mann in Hamburg-St. Pauli zu helfen, ist ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Gruppe am frühen Sonntagmorgen einen 21-Jährigen überfallen und sein Smartphone gestohlen. Als der 31-Jährige dem jungen Mann zu Hilfe kommen wollte, sei er mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden, hieß es weiter. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Polizisten fanden den 21-Jährigen und b...

