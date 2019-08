Polizei sucht drei Männer : Überfall in Hamburg: Männliches Opfer schwebt in Lebensgefahr

In Hamburg-Mümmelmannsberg wurden einem 64-Jährigen bei einem Überfall schwere Verletzungen zugefügt.

von dpa

04. August 2019, 16:29 Uhr

Hamburg | Nach einem Überfall in Hamburg schwebt ein 64 Jahre alter Mann in Lebensgefahr. Der Mann war am frühen Sonntagmorgen von drei Unbekannten im Bereich der Kandinskyallee angegriffen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Männer seien aus unterschiedlichen Richtungen auf ihn zugegangen und hätten ihn schwer am Kopf verletzt. Das Opfer war nach den Angaben von einer der Polizei noch nicht bekannten Person ins Krankenhaus gebracht worden.

Am Sonntagnachmittag hatte sich der Zustand des Mannes so verschlechtert, dass er in Lebensgefahr schwebte und operiert werden musste. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei zu melden.