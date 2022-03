Raub : Überfall auf Mann und Stieftochter: 23-Jähriger festgenommen

Mehr als ein halbes Jahr nach einem Raub in Hamburg-Bergedorf haben Zielfahnder einen 23-jährigen Tatverdächtigen verhaftet. Der Mann sei bereits am Freitag in Hamm festgenommen worden und in Hamburg in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er soll im vergangenen August an einem Raubüberfall beteiligt gewesen sein. Damals waren ein älterer Mann und seine Stieftochter in ihrem Haus in Bergedorf von zwei maskierten Tätern überfallen worden. Nach Zeugenhinweisen waren im Januar die Wohnungen des jetzt festgenommenen 23-Jährigen sowie eines 26-Jährigen durchsucht worden, wie die Polizei mitteilte. Danach sei der 23-Jährige zunächst auf freiem Fuß geblieben. Nach weiteren Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft jedoch einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Zielfahnder fanden heraus, wo sich der Mann aufhielt und nahmen ihn fest.

