Stadtteil Horn : Überfall auf Hotel in Hamburg: Polizei sucht zwei Täter

von Gerrit Hencke

erstellt am 15.Sep.2017 | 14:29 Uhr

Hamburg | Die Polizei in Hamburg sucht zwei bislang unbekannte Täter, die in der Nacht zum Freitag gegen 2.45 Uhr einen 53-jährigen Hotelangestellten überfallen haben. Wie die Polizei mitteilte, betrat nach bisherigen Erkenntnissen ein maskierter Täter das Foyer des Hotels in der Rennbahnstraße. Der Täter ging zum Tresen und verlangte lautstark die Herausgabe von Geld.

Der eingeschüchterte Nachtportier nahm daraufhin rund 120 Euro aus der Kasse und legte sie auf den Tresen. Der Maskierte nahm das Geld an sich und flüchtete gemeinsam mit einem weiteren Täter, der während des Überfalls an der Eingangstür des Hotels blieb, in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte blieb unverletzt. Eine eingeleitete Sofortfahndung mit fünf Streifenwagen führte nicht zur Festnahme der Täter, die wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: männlich, zirka 20 bis 22 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß mit schlanker Statur. Der Täter trug hellblaue Jeans, einen dunkelblauen Anorak mit Kapuze (aufgesetzt), war maskiert und hatte blonde Haare, eventuell lockig.

2. Täter: männlich, zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß, normale Figur. Er trug einen schwarzen Anorak mit Kapuze (aufgesetzt) und eine schwarze Jogginghose.

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040/428656789.

