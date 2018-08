Spontane Demo in Hamburg : Über 3000 Menschen demonstrieren friedlich gegen Aufmarsch von Chemnitz

Die Teilnehmer versammelten sich am Dienstagabend vor der Roten Flora. Die Polizei war mit der Stimmung zufrieden.

von Joto

29. August 2018, 11:13 Uhr

Hamburg | In Hamburg haben am Dienstagabend Tausende Menschen anlässlich der Ereignisse in Chemnitz gegen Rassismus und Nazis demonstriert. Gegen 20 Uhr versammelten sich die Teilnehmer der spontanen Demonstration auf dem Schulterblatt vor der Roten Flora. Auf dem Dach des besetzten Gebäudes wurden Banner entrollt und Pyrotechnik gezündet. Anschließend zog die Menge mit lauten Parolen wie „Nazis raus“ über den Neuen Pferdemarkt, durch die Wohlwillstraße, Hein-Hoyer-Straße, Davidstraße und die Bernhard-Nocht-Straße zum Park Fiction nahe dem St. Pauli Fischmarkt.

Polizeibeamte vor Ort korrigierten laut eigener Aussage ihre Teilnehmerzahlen von anfänglich etwa 2000 auf zuletzt bis zu 3500. Während des Protestmarschs wurde wiederholt Pyrotechnik gezündet. Zahlreiche Straßen mussten zeitweise gesperrt werden. Die Demonstration verlief laut Polizei durchgehend friedlich. Gegen 22.30 Uhr hatte sich die Menge am Endkundgebungsort großteils aufgelöst.