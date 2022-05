Unfall : U-Bahn fährt gegen E-Roller auf Gleisen: Hoher Sachschaden

Eine U-Bahn ist in Hamburg-Alsterdorf auf offener Strecke gegen einen auf dem Gleis liegenden Elektroroller gefahren. Der E-Scooter habe sich unter dem Zug verkeilt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es sei hoher Sachschaden entstanden. Von den fast 70 Fahrgästen sei bei dem Vorfall am Dienstagabend niemand verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Roller vorsätzlich auf die Schienen gelegt wurde.

Der Triebfahrzeugführer habe das Hinder...

