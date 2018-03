Ehemaliger Hamburger Bürgermeister : „Tschüß“ an die Genossen: Ein Abschied von Olaf Scholz mit Wehmut und Ahoi

Scholz erzählte zum Abschied, was ihn am meisten berührte – und was gar nicht nach seinen Vorstellungen lief.

von Markus Lorenz

25. März 2018, 14:46 Uhr

Hamburg | So emotional hätten sich die Hamburger Genossen ihren Chef wohl schon früher gewünscht. Leger und gefühlsbetont wie nie verabschiedete sich Olaf Scholz beim Sonderparteitag als Landesvorsitzender und Bürgermeister von seiner SPD. Er empfinde „große Wehmut“, gestand der 59-Jährige, der nun Bundesfinanzminister und Vizekanzler in Berlin ist.

Seinen kurzen Rückblick auf fast neun Jahre Parteivorsitz und sieben Jahre Bürgermeisterzeit spickte er mit persönlichen Empfindungen. So seien die Einbürgerungsfeiern im Rathaus „das Berührendste“ für ihn gewesen, berichtete Scholz, während hinter ihm auf einer Leinwand Fotos mit Highlights seiner Amtszeit durchliefen. „König Olaf“ konnte auch zugeben, dass ihm nicht alles gelungen war – und nannte das Olympia-Nein der Bürger und die nicht gehaltenen Sicherheitsversprechen zum G20-Gipfel.

„Danke, dass wir eine so gute Truppe sind“, streichelte der Politprofi die Seele der Delegierten – und die der Hamburger Bürger sowieso. „Tolle Leute, die einen klugen Verstand haben und nichts von zu viel Firlefanz halten.“ „Gern“ habe er den Doppeljob gemacht. „Ich habe mich richtig wohl gefühlt“, so Scholz, der locker-flockig maritim schloss und ein keckes „Ahoi“ in den jubelnden Saal warf.