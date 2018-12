Hamburger Flughafen : Trendwende bei verspäteten Flügen?

In Fuhlsbüttel landen wieder weniger Maschinen nach 23 Uhr. Der Rückgang ein Bündel von Maßnahmen zurückzuführen.

von dpa

14. Dezember 2018, 15:20 Uhr

Hamburg | Am Hamburger Flughafen sind in den vergangenen Monaten weniger Flugzeuge mit nächtlicher Verspätung gelandet. Waren es im September noch 125 Flieger, die nach dem Beginn des Nachtflugverbotes um 23 Uhr mit Verspätung auf dem Flughafen landen mussten, so reduzierte sich diese Zahl im Oktober auf 96 und im November auf 30 verspätete Flüge, teilte Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler am Donnerstagabend vor dem Luftfahrt-Presse-Club in Hamburg mit. Der Rückgang um knapp zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei auch auf ein Bündel von Maßnahmen zurückzuführen, die der Flughafen eingeleitet habe, um die Verspätungen zu verringern.

Der Flughafen steht in die Kritik von Fluglärmgegnern und Umweltorganisationen, weil immer mehr Flugzeuge nach 23 Uhr landen. Von Januar bis August dieses Jahres zählten die Behörden 876 verspätete Flüge, das waren knapp 28 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch für das Gesamtjahr 2018 ist der Vorjahreswert von 1038 verspäteten Flügen mit nunmehr 1127 Verspätungen (ohne Dezember) bereits übertroffen. Sollte sich jedoch die Entwicklung der jüngsten Monatszahlen als nachhaltig erweisen, könnte das eine Trendwende bei der nächtlichen Lärmbelastung der Flughafen-Anwohner bedeuten.

Bessere Auslastung lassen Lärmpegel zurückgehen

Insgesamt sind die Lärmemissionen am Flughafen nach den Angaben von Eggenschwiler in diesem Jahr um knapp fünf Prozent zurückgegangen. Das sei vor allem auf leisere Flugzeuge wie den Airbus A3220neo sowie eine bessere Auslastung der Maschinen zurückzuführen.

Im laufenden Jahr wird es am Flughafen rund 156.700 Starts und Landungen geben, das sind 1,9 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der Passagiere sinkt um 2,2 Prozent auf 17,2 Millionen. Im nächsten Jahr rechnet Eggenschwiler wieder mit einem Wachstum in Richtung 18 Millionen Passagiere und leicht steigenden Flugbewegungen.