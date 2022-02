Weitere-sportarten : Towers beenden Negativserie mit Rekordsieg gegen Würzburg

Die Hamburg Towers sind in der Basketball-Bundesliga zurück auf Erfolgskurs. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles besiegte am Freitagabend das personell geschwächte Team von S. Oliver Würzburg vor 1203 Zuschauern in heimischer Halle mit 113:103 (60:54) und beendete damit eine Serie von drei Niederlagen. Bester Werfer beim bislang höchsten Sieg der Hamburger in der BBL war Maik Kotsar (30 Punkte). Der erst am Montag verpflichtete Trevon Bluiett kam bei seinem Debüt auf fünf Punkte.

Die Hanseaten hatten zunächst Probleme in der Defensive. Vor allem gelang es ihnen nicht, die Zuspiele auf Filip Stanic zu unterbinden. Zwischenzeitlich lagen die Gastgeber sogar mit acht Punkten zurück, starteten dann aber eine Aufholjagd und führten zwei Minuten vor der Pause mit 55:45. Auch im zweiten Durchgang bekamen die Zuschauer ein Offensiv-Spe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.