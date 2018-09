Hamburg : Toter Erntehelfer in Ochsenwerder – keine Hinweise auf Verbrechen

Ein 37-jähriger Mann wurde tot in einem Graben gefunden. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

von dpa

17. September 2018, 14:11 Uhr

Hamburg | Nach dem Tod eines Erntehelfers in Hamburg-Ochsenwerder geht die Polizei nicht davon aus, dass der Mann einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Es gebe keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden, so die Beamten am Montag.

Die Leiche des 37 Jahre alten Polens war am Sonntagvormittag in einem Graben in der Nähe von Gewächshäusern hinter dem Gauerter Hauptdeich entdeckt worden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?