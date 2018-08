Tropen-Virus : Tote Vögel durch Usutu-Virus erstmals auch in Hamburg

Bundesweit wurden dem Naturschutzbund über 1500 Verdachtsfälle gemeldet – deutlich mehr als im Vorjahr.

von dpa

24. August 2018, 08:58 Uhr

Das insbesondere für Amseln gefährliche Usutu-Virus kommt Forschern zufolge in diesem Jahr erstmals auch in Hamburg vor.

Bundesweit fielen mit zwölf Nachweisen bislang die meisten Vögel in Hamburg dem tropischen Erreger zum Opfer, wie Renke Lühken vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin auf Anfrage mitteilte. In Bremen und Bayern gab es bisher je zwei Nachweise, insgesamt fanden Spezialisten das Virus bisher in 43 von 132 untersuchten Vogelkadavern.

Der Referent für Vogelschutz beim Nabu Hamburg, Marco Sommerfeld, sagte, es habe seit Anfang August bereits 55 telefonische Meldungen von Usutu-Verdachtsfälle in der Hansestadt gegeben.

„Ich gehe davon aus, dass der warme Sommer die Ausbreitung des ursprünglich exotischen Virus begünstigt hat.“ Bundesweit wurden dem Naturschutzbund Nabu bisher rund 1500 Verdachtsfälle gemeldet - deutlich mehr als in den Vorjahren.

Das Virus wird von Stechmücken übertragen, damit ist die Krankheit auf die warme Jahreszeit beschränkt. Infizierte Vögel wirken krank und apathisch, bis sie nach einigen Tagen sterben. Das Virus wurde 2011 erstmals hierzulande registriert.