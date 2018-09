Offenbar Messerattacke : Tötungsdelikt in Hamburg-Wandsbek: Polizei nimmt Mann fest

Die Tat ereignete sich in einer Wohnung. Mehrere Zeugen mussten nach der Tat seelsorgerisch betreut werden.

14. September 2018, 07:12 Uhr

Ein Mann soll am späten Donnerstagabend in einer Wohnung in Hamburg-Wandsbek eine Person getötet haben. Er wurde anschließend im Treppenhaus von der Polizei festgenommen. Kurz nach 22 Uhr sollen Polizei und Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Kedenburgstraße alarmiert worden sein.

Nach ersten Informationen vor Ort hatte ein Mann eine bislang unbekannte Person offenbar mit einem Messer attackiert und getötet. Dutzende Polizeibeamte sicherten den Bereich um die Tatwohnung und nahmen den Täter fest. Er wurde in Handschellen und mit Tüten über den Händen abtransportiert, um mögliche Spuren zu erhalten.

Zur Unterstützung angeforderte Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams kümmerten sich bereits kurz nach der Tat um mehrere Personen, vermutlich Familienmitglieder des Opfers und Zeugen. Ermittler der Mordkommission begannen in der Nacht mit der Spurensicherung und Begutachtung des Tatorts. Auch ein 3D-Scanner soll in der Tatwohnung zum Einsatz gekommen sein.

Weitere Hintergründe waren in der Nacht unklar.

