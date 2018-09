Hamburg : Tödlicher Unfall mit Taxi – 23-Jähriger stirbt

Der junge Mann stand auf der Bergedorfer Straße. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

von dpa

30. September 2018, 08:52 Uhr

Hamburg | Ein 23-jähriger Mann ist in Hamburg-Billstedt von einem Taxi angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand er in der Nacht zum Sonntag auf der Bergedorfer Straße zwischen den Ausfahren HH-Billstedt und Horner Rampe, als er von dem Wagen erfasst wurde. Der dunkel gekleidete Fußgänger flog über das Taxi und blieb reglos auf der Fahrbahn liegen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?