Elbe-Seitenkanal : Tödlicher Schiffsunfall in Uelzen

von Helen Hoffmann, dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 10:46 Uhr

Uelzen/Hamburg | Bei einem Unfall an einer Schleuse im Landkreis Uelzen ist ein 56 Jahre alter Schiffsführer ums Leben gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann sein Kapitänshaus vor der Einfahrt in die Schleuse auf dem Elbe-Seitenkanal nicht ausreichend herunter, wie Polizeisprecher Kai Richter am Dienstag sagte.

Deshalb prallte das Ruderhaus mit einem Stahlseil zusammen. Der Mann wurde herausgeschleudert und tödlich verletzt. Zwei weitere Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Der Schubverband war im Auftrag einer Hamburger Reederei Richtung Meer unterwegs und hatte Container geladen.

Nach dem Unfall am späten Montagabend wurde der Bereich um die Schleuse Uelzen bei Esterholz komplett gesperrt. Da eine zweite Schleuse wegen einer Inspektion nicht benutzt werden kann, staute sich der Schiffsverkehr auf dem Elbe-Seitenkanal. Wann das Schiff geborgen und der Elbe-Seitenkanal im Bereich der betroffenen Schleuse nahe der Samtgemeinde Aue wieder freigegeben wird, war nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Uelzen zunächst unklar.

Das beschädigte Schiff blieb zunächst in der Schleusenkammer, da für die Bergung ein Spezialgerät nötig ist. „Das Schiff ist nicht mehr fahrfähig“, sagte Kai Römer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Uelzen.

Bei einem Schubverband schiebt ein Schiff andere Lastenbehälter vor sich her. Um einen guten Überblick zu haben, fahren die Schiffsführer ihren Steuerstand auf freier Strecke hoch. Vor der Einfahrt in eine Schleuse muss dieser entsprechend heruntergefahren werden. Warum der Kapitän dies nicht tat, ist unklar. „Wir gehen aktuell von einem schrecklichen Unfall aus“, sagte Polizeisprecher Richter.

Das Ruderhaus des Schiffes wurde bei dem Unfall komplett zerstört, die Polizei schätzt den Sachschaden insgesamt auf mehr als 50.000 Euro.