Hamburg : Tödlicher Brandanschlag: Behördenmitarbeiter und Täter außer Lebensgefahr

Ein Mitarbeiter starb durch die Attacke eines psychisch Kranken. Sein Kollege ist nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

von dpa

25. September 2018, 16:41 Uhr

Hamburg | Nach dem Brandanschlag auf Mitarbeiter des Bezirksamts Altona in Hamburg-Eißendorf sind eines der Opfer und der Täter nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Das teilte eine Sprecherin der Hamburger Polizei am Dienstag mit. Ein 50-jähriger Behördenmitarbeiter war am Montag bei der Attacke eines psychisch Kranken gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der kranke 28-Jährige die beiden Behördenmitarbeiter mit brennender Flüssigkeit übergossen, als diese ihn zusammen mit seinem 58-jährigen Betreuer abholen wollten. Er sollte in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Einer der Behördenmitarbeiter starb, der andere, ein 59-Jähriger, und der Täter wurden lebensgefährlich verletzt. Der Betreuer erlitt nur leichte Verletzungen.

Bei der Attacke geriet den Angaben zufolge die Kleidung des 50-jährigen Bezirksamtsmitarbeiters sofort in Brand. Dem Mann sei es noch gelungen, seine Jacke auszuziehen und über das Treppenhaus ins Freie zu laufen. Dort brach er auf der Grünfläche vor dem Haus zusammen und erlag wenig später seinen schweren Verletzungen.

Auch die Kleidung seines 59-jährigen Kollegen fing direkt Feuer. Er konnte sich offenbar noch im angrenzenden Bad unter der Dusche selbst löschen, bevor er ebenfalls über das Treppenhaus aus der Wohnung lief. Er erlitt schwerste Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. Der 58-jährige Betreuer konnte auch über das Treppenhaus flüchten. Er zog sich nur leichte Verbrennungen zu.

Währenddessen begab sich der 28-jährige Täter in die Küche der Wohnung und schloss sich dort ein. Der Mann sprang später aus einem Fenster der vollständig brennenden Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses. Er erlitt neben Verbrennungen schwere Trümmerbrüche sowie eine Lungenquetschung. Er wurde ebenso wie der schwer verletzte 59-jährige Behördenmitarbeiter per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Am Montag hatte es zunächst geheißen, der 28-Jährige habe alle drei mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Der 59 Jahre alte Mitarbeiter des Zuführungsdienstes sei – wie später der Täter selbst – aus einem Fenster im dritten Obergeschoss gesprungen, um sich zu retten. Den neuen Angaben zufolge flüchtete er aber wie seine beiden Kollegen durch das Treppenhaus.

Die Beamtengewerkschaft Komba erklärte, die Tat müsse Konsequenzen haben. Möglicherweise müssten derartige Einsätze von Beschäftigten des Bezirksamtes künftig von der Polizei unterstützt werden, erklärte die Komba-Landesvorsitzende Ines Kirchhoff.