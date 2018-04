Hamburger Jungfernstieg : Tödliche Messerattacke – CDU will Antworten im Innenausschuss

Eine Mutter und ihre einjährige Tochter sind nach einem Messerangriff ums Leben gekommen. Wie konnte es dazu kommen? Die CDU fordert Antworten.

von dpa

19. April 2018, 07:11 Uhr

Hamburg | Die genauen Hintergründe der tödlichen Messerattacke auf eine Mutter und ihre kleine Tochter am Hamburger Jungfernstieg müssen laut CDU im Innenausschuss der Bürgerschaft sachlich aufgearbeitet werden. „Ich erwartete, dass sowohl der Innensenator als auch die Sozialsenatorin vor Ort sind und den Fragen der Abgeordneten entsprechend nachkommen“, sagte CDU-Fraktionschef André Trepoll. Die Christdemokraten haben den Antrag gestellt, dass sich der Ausschuss in seiner nächsten Sitzung am 15. Mai mit dem Verbrechen befasst.

„Diese grausame Tat hat die ganze Stadt zutiefst schockiert und erschüttert“, betonte Trepoll. Es fehlten noch viele Antworten. So will seine Fraktion beispielsweise wissen: War der Angreifer polizeibekannt? Inwieweit war er auf dem Radar der Sicherheitsbehörden? Was wurde veranlasst, nachdem ihm ein Gericht das Sorgerecht für sein Kind entzogen hatte?

Am 12. April waren am unterirdischen S-Bahnsteig Jungfernstieg mitten in der Hamburger Innenstadt eine 34-Jährige und ihr ein Jahr altes Kind mit einem Messer getötet worden – vor den Augen vieler Passanten und eines weiteren Kleinkindes der Frau. Der Ex-Freund der Mutter und Vater des getöteten Mädchens wurde festgenommen. Das Amtsgericht Hamburg erließ gegen den 33-Jährigen aus dem Niger Haftbefehl wegen zweifachen Mordes. Der mutmaßliche Täter gehörte zu einer Gruppe von Migranten aus Afrika, die in Hamburg „Lampedusa-Gruppe“ genannt wird – diese Migranten kamen 2013 über die Mittelmeerinsel zunächst nach Italien.

Der 33-Jährige soll seine deutsche Ex-Partnerin schon in den vergangenen Monaten bedroht haben. Es gab einen Sorgerechtsstreit. Bei einer Anhörung einen Tag vor der Tat habe die Familienrichterin deutlich gemacht, dass sie vor dem Hintergrund der Konfliktsituation den Antrag auf gemeinsames Sorgerecht ablehnen werde, hatte ein Gerichtssprecher berichtet.