Gerichtsprozess : Tod von 20-Jähriger: Staatsanwaltschaft soll plädieren

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 20-Jährigen in Hamburg-Neuallermöhe wird am Dienstag (13.00 Uhr) das Plädoyer der Staatsanwaltschaft erwartet. Die Anklage wirft dem aus Libyen stammenden Angeklagten vor, die junge Frau im Fahrradkeller des Hauses, in dem sie mit ihrer Familie lebte, erstickt zu haben. Das Opfer soll vorher Drogen von dem offiziell 24 Jahre alten Angeklagten erhalten und eingenommen haben.

