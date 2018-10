Einigung : Tennisstadion Hamburg-Rothenbaum soll modernisiert werden

Bis 2020 soll die alte Sportstätte in neuem Glanz erscheinen.

16. Oktober 2018, 20:10 Uhr

Hamburg | Das Tennisstadion am Rothenbaum soll auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden. Darauf haben sich am Dienstag die Verantwortlichen geeinigt. Möglichst noch in diesem Jahr soll das Dach der Anlage erneuert oder mit der Erneuerung begonnen werden, hieß es aus der Innenbehörde. Gegebenenfalls sollen auch schon erste Maßnahmen in den Sanitärbereichen, den Spieler-Umkleiden und bei der Modernisierung der Bestuhlung umgesetzt werden. Schritt zwei ist dann die Modernisierung und optische Aufwertung der Gesamt-Anlage zur Saison 2020.

Auf Einladung von Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) hatten sich am Dienstag Vertreter des Deutschen Tennisbunds (DTB), des Clubs an der Alster, des Unternehmens ECE, des Bezirksamts Eimsbüttel, der Innenbehörde sowie die Veranstalter des Tennisturniers und der Beachvolleyball-Turniere am Rothenbaum zu einer Gesprächsrunde getroffen. Die Gesamtinvestitionen sollen im siebenstelligen Bereich liegen. Konkrete Zahlen sollen erst genannt werden, wenn Pläne vorliegen.

Auf der in die Jahre gekommenen Anlage sollen im kommenden Jahr die Weltmeisterschaft im Beachvolleyball (28. Juni bis 7. Juli) sowie einmal mehr das Männer-Tennisturnier (22. bis 28. Juli) ausgetragen werden.