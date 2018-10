Wochenende in Hamburg : Taxifahrer gewürgt, Rezeption mit Waffe bedroht: Zwei Versuchte Überfälle

Gleich zwei versuchte Überfälle hat es am Wochenende in Hamburg gegeben.

21. Oktober 2018, 13:52 Uhr

Am Samstagmorgen soll eine 25-Jährige einen Taxifahrer in Hamburg-Hohenfelde angegriffen haben. Das teilte Polizei am Sonntag mit. Die Frau habe als Fahrgast hinter dem 59-Jährigen gesessen, ihn bei der Ankunft am Fahrtziel von hinten am Hals gewürgt und Bargeld gefordert. Nachdem er sich weigerte, habe sie das Taxi verlassen. Die mutmaßliche Täterin sei kurz darauf im Rahmen einer Sofortfahndung vorübergehend festgenommen worden.

Bereits am späten Freitagabend versuchte ein Mann, in einem ein Hotel in Hamburg-Rothenburgsort Geld zu erbeuten. Laut Polizeiangaben betrat er die Rezeption mit einer Schusswaffe. Die 66 Jahre alte Angestellte habe währenddessen aber zufälligerweise mit ihrem Mann telefoniert und ihm erzählt, dass sie gerade überfallen wird. Der Täter sei daraufhin ohne Raubgut geflüchtet. Er wurde bislang nicht gefasst, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

