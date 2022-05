Verkehr : Taxifahren wird in Hamburg ab Mittwoch deutlich teurer

Wer in Hamburg mit dem Taxi unterwegs ist, muss ab Mitte der Woche tiefer in die Tasche greifen. Mit dem neuen Taxentarif werden Fahrten spürbar teurer. Es ist die erste Anpassung seit fünf Jahren.

Taxifahren wird in Hamburg ab Mittwoch deutlich teurer. Laut dem ab 1. Juni geltenden Taxentarif steigt die Grundgebühr während der Hauptverkehrszeiten - also werktags außer sonnabends von 7.00 bis 10.00 und von 16.00 bis 19.00 Uhr - um 19 Prozent von 4,20 Euro auf 5,00 Euro. In den übrigen Zeiten werden statt bisher 3,50 Euro 3,90 Euro fällig. Die Kil...

