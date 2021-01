Stadtteil Tonndorf : Taucher suchen in Hamburg nach Handy eines seit Juni Vermissten

Die Polizei vermutet, dass Krzysztof Karwicki Opfer eines Verbrechens wurde und sucht Zeugen.

Avatar_shz von dpa/shz.de

06. Januar 2021, 15:04 Uhr

Hamburg | Taucher der Polizei haben am Mittwoch in Hamburg-Tonndorf mehrere Gewässer nach dem Handy eines seit Juni vermissten Mannes durchsucht. Die Polizei schließt nicht aus, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Die Tauch-Maßnahmen in der Kleingarten-Anlage sollen nach Angaben eines Sprechers in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

In der Nacht zum 17. Juni war der 39-jährige Krzysztof Karwicki verschwunden. Einen Tag zuvor war er den Angaben zufolge von einem Besuch bei seiner Familie im polnischen Stettin mit Bus und Bahn zurückgekommen. „Wir gehen davon aus, dass er Hamburg wieder erreicht hat“, hieß es.

Der athletische Mann wohnte seit 2015 allein in seiner Wohnung im Stadtteil Horn. Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,84 Meter groß

athletische Figur

zusammenhängende Tribal-Tattoos am rechten Oberarm und am rechten Oberkörper sowie weitere Tattoos am rechten Unterschenkel und Knöchel

Ohrring im linken Ohr

zeitweise Brillenträger

Polizei

Die Ermittler bitten, dass sich Zeugen melden, die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können oder nach dem Verschwinden noch Kontakt zu dem Mann hatten. Das Hinweistelefon der Polizei ist unter 040/4286-56789 geschaltet. Hinweise nimmt auch jede Polizeidienststelle entgegen.